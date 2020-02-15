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Врачи назвали симптомы рака у детей

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Слабость, снижение веса, бледность, потеря массы тела, снижение упругости кожи могут быть признаками онкологических заболеваний у детей, рассказал РБК советник директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, академик РАН Владимир Поляков.

«К сожалению, специфических признаков злокачественного новообразования нет. Есть общий опухолевый симптомокомплекс — появляется вялость, плаксивость, снижение массы тела, наблюдается снижение тургора [упругости] кожи, бледность кожных покровов, постоянное недомогание. На первых порах эти признаки пропускают и расценивают как простудное заболевание. А потом оказывается, что у ребенка уже далеко зашедший опухолевый процесс», — объяснил он.

По словам другого детского онколога, доктора медицинских наук Игоря Долгополова, о наличии опухоли также могут свидетельствовать изменения в поведении детей, хромота, тошнота и рвота по утрам, головные боли. «В этом случае, конечно, нужно срочно обратиться к врачу и пройти комплекс обследования: анализ крови, офтальмолог, УЗИ брюшной полости и другие исследования, чтобы исключить онкологическое заболевание», — отметил он.

Долгополов уточнил, что рак у детей принципиально отличается от злокачественных опухолей у взрослых. Если у взрослых онкологические заболевания являются приобретенными, могут быть связаны с вредными условиями труда, образом жизни, то большая часть онкозаболеваний у детей врожденные, связанные с нарушениями развития плода. Кроме того, злокачественные опухоли у детей всегда развиваются очень быстро.

«Все детские опухоли быстро растущие и агрессивные. У взрослых есть понятие «рак средней степени злокачественности», «низкой степени». А у детей всегда только высокой степени. С одной стороны, это беда. С другой — благо, потому что чем быстрее растет опухоль, тем чувствительнее она к химиотерапии. Потому что химиотерапия больше воздействует на быстро делящиеся клетки. А поскольку дети еще не накопили болезней, как взрослые — ни диабета, ни гипертонии, то мы можем позволить себе лечить их интенсивно и получать прекрасные результаты», — считает врач.

Злокачественные заболевания крови составляют 45% в структуре онкологической заболеваемости у детей, при этом острый лимфобластный лейкоз составляет до 30%, реже встречаются другие варианты лейкоза, остальные 15% составляют лимфомы (болезнь Ходжкина и неходжкинские лимфомы), сообщил Поляков. Остальные 55% составляют солидные злокачественные опухоли, т. е. опухоли, развившиеся не из клеток кроветворной системы. Среди них преобладают опухоли почек — нефробластомы, мягких тканей, кости, печени, щитовидной железы, глаза.

По его словам, в России, как и в развитых странах, онкологические заболевания встречаются с частотой примерно 15 случаев на 100 тыс. человек до 14 лет ежегодно. Основная проблема, с которой сталкиваются онкологи — часто дети попадают к ним уже с запущенной болезнью.

«Перед тем, как дети попадают к онкологу, они успевают побывать везде — у отоларинголога, у невролога, у хирурга. Как правило, они приходят с запущенным заболеванием. У нас очень много таких примеров, когда ребенка наблюдают по два-шесть месяцев, направляют от одного специалиста к другому, не проявляя никакой активности в плане исключения онкологических заболеваний. Поэтому нужно повышать онкологическую настороженность как у врачей, так и у родителей», — заключил онколог.

15 февраля отмечается Всемирный день детей, больных раком. По данным ВОЗ, ежегодно его диагностируют примерно у 300 тыс. детей в возрасте до 19 лет. В развитых странах от рака излечивается свыше 80% детей. Во многих странах с низким и средним уровнем дохода этот показатель составляет всего 20%.

Теги: новости РБК, онкология, дети, рак, Онкологический центр имени Блохина
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