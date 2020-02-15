Врачи назвали симптомы рака у детей

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Слабость, снижение веса, бледность, потеря массы тела, снижение упругости кожи могут быть признаками онкологических заболеваний у детей, рассказал РБК советник директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, академик РАН Владимир Поляков.

«К сожалению, специфических признаков злокачественного новообразования нет. Есть общий опухолевый симптомокомплекс — появляется вялость, плаксивость, снижение массы тела, наблюдается снижение тургора [упругости] кожи, бледность кожных покровов, постоянное недомогание. На первых порах эти признаки пропускают и расценивают как простудное заболевание. А потом оказывается, что у ребенка уже далеко зашедший опухолевый процесс», — объяснил он.

По словам другого детского онколога, доктора медицинских наук Игоря Долгополова, о наличии опухоли также могут свидетельствовать изменения в поведении детей, хромота, тошнота и рвота по утрам, головные боли. «В этом случае, конечно, нужно срочно обратиться к врачу и пройти комплекс обследования: анализ крови, офтальмолог, УЗИ брюшной полости и другие исследования, чтобы исключить онкологическое заболевание», — отметил он.

Долгополов уточнил, что рак у детей принципиально отличается от злокачественных опухолей у взрослых. Если у взрослых онкологические заболевания являются приобретенными, могут быть связаны с вредными условиями труда, образом жизни, то большая часть онкозаболеваний у детей врожденные, связанные с нарушениями развития плода. Кроме того, злокачественные опухоли у детей всегда развиваются очень быстро.

«Все детские опухоли быстро растущие и агрессивные. У взрослых есть понятие «рак средней степени злокачественности», «низкой степени». А у детей всегда только высокой степени. С одной стороны, это беда. С другой — благо, потому что чем быстрее растет опухоль, тем чувствительнее она к химиотерапии. Потому что химиотерапия больше воздействует на быстро делящиеся клетки. А поскольку дети еще не накопили болезней, как взрослые — ни диабета, ни гипертонии, то мы можем позволить себе лечить их интенсивно и получать прекрасные результаты», — считает врач.