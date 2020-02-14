ФСБ показала видео задержания финансирующего ИГ жителя Подмосковья

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания жителя Московской области, который собирал деньги для нужд запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ поднимаются по лестнице и входят в квартиру, где присутствуют несколько человек. На записи также показаны обнаруженные мобильные телефоны и кредитные карты.

Видео: ФСБ РФ

По данным спецслужб, мужчина перечислил террористам более 25 млн руб. Задержанный был членом законспирированной ячейки, которая осуществляла сбор и переправку средств ИГ.

Кроме того, ФСБ провела обыски по адресу проживания мужчины и изъяла средства коммуникации, платежные инструменты. В отношении задержанного завели дело по ч. 1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности).