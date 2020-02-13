СК начал проверку после видео с ползущим в Каменске-Уральском пациентом

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный отдел по городу Каменск-Уральский Свердловской области организовал доследственную проверку по поводу ненадлежащего обращения медработников с пациентом, сообщили РБК в пресс-службе областного СК.

Следователи намерены выяснить, «насколько своевременно, полно и качественно мужчине была оказана медицинская помощь», опросить сотрудников скорой помощи, приемного покоя больницы, а также «возможных очевидцев происшествия». СК также проанализирует медицинские документы, связанные с приемом и доставкой пациента в медицинское учреждение. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.



13 февраля Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал видео, на котором видно, как мужчина ползет по снегу. По данным канала, видео было снято перед приемным покоем больницы в Каменске-Уральском, а самого мужчину высадили из машины скорой помощи, после того как его отказались принять несколько медицинских учреждений. По словам собеседника LIFE SHOT в экстренных службах, у мужчины было защемление нервных окончаний, он не мог пошевелить ногами и просто полз по снегу. Затем мужчина позвонил родным, которые вызвали для него такси, и уехал домой.