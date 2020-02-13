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Водитель грузового фургона сбил 12-летнюю школьницу в Москве

Фото: Никита Попов / РБК

Водитель грузового фургона сбил 12-летнюю девочку на территории школы в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Как сообщили в ведомстве, в момент происшествия водитель фургона двигался задним ходом на территории школы. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу. В пресс-службе ведомства уточнили РБК, что инцидент произошел 12 февраля.

Полиция возбудила уголовное дело против водителя фургона по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». С него взяли подписку о невыезде.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в МВД.

Теги: новости РБК, полиция, ДТП, Москва
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