Полиция прекратила дело против ранившей ножом насильника в Туапсе женщины

ОМВД России по Туапсинскому району (Фото: 23.мвд.рф)

Уголовное дело против жительницы Химок Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Закрыли в конце декабря 2019 года», — заявили в ведомстве.

Как пояснил РБК ее адвокат Евгений Саломатов, в конце декабря защите поступило уведомление, что уголовное дело против Агений «прекращено по реабилитирующим основаниям за отсутствием состава преступления». По словам Саломатова, о прекращении дела стало возможным говорить после того, как его направили в прокуратуру для проверки, а после вернули обратно в следственный отдел без отмены принятого решения, то есть решение признали законным и обоснованным.

Летом 2018 года на Агений, приехавшую в детский лагерь в Туапсе сопровождать детей, напал мужчина и попытался изнасиловать. Женщина ранила его ножом для заточки карандашей. Позднее против нее завели дело по ст. 111 УК об умышленном причинении вреда здоровью. В ноябре 2019 года статью переквалифицировали на более мягкую — превышение пределов необходимой самообороны (ст. 114 УК РФ).