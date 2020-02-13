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Политика ,  
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Россия предложила Турции пересмотреть взгляды на союзничество с США

Посольство России в Турции опубликовало в Twitter пост, в котором предлагает гражданам страны определиться с тем, являются ли США их союзником.

В посте приведены две иллюстрации. на первой из них изображены госсекретарь США Майк Помпео и его цитата в связи с гибелью турецких солдат в сирийском Идлибе «Мы на стороне Турции, нашего союзника по НАТО, который потерял солдат в этой атаке».

На другом изображении представлена инфографика агентства Anadolu, которая показывает объемы военной помощи Пентагона силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией.

Российская дипмиссия подписала пост на турецком «Мы оставляем право решать за вами».

Ранее 12 февраля Anadoku опубликовало информацию, в котором отмечает, что американское военное ведомство сделало бюджетный запрос на 2021 финансовый год, в котором запрашивает $200 млн на вооружение боевиков YPG.

По данным агентства, инструкторы из США будут обучать десятитысячную группировку курдских боевиков по трем направлениям. Также США планирует поставить YPG более 1,3 тыс. единиц огнестрельного оружия, 121 транспортное средство, 575 бронеавтомобилей и около 3 млн единиц боеприпасов.

Теги: Россия, Турция, США, посольство
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