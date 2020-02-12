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Политика ,  
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Экс-сотрудница администрации президента стала замглавы Минэкономразвития

Татьяна Илюшникова (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил заместителем министра экономического развития Татьяну Илюшникову. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно данным Минэкономразвития, ранее Илюшникова занимала должность заместителя начальника экспертного управления администрации президента России.

Мишустин назначил Сергея Чеботарева замглавы Минэкономразвития
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Татьяна Илюшникова родилась в 1976 году, окончила Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова. Имеет степень кандидата экономических наук.

До 2002 года работала в компаниях реального сектора экономики, затем занимала разные должности в Минэкономразвития. В администрацию президента Илюшникова пришла в 2012 году.

7 февраля Мишустин назначил заместителем главы Минэкономразвития Сергея Чеботарева, который до этого возглавлял Министерство по делам Северного Кавказа. Это министерство было упразднено Путиным 21 января, его функции возложены на Минэкономразвития.

Теги: Михаил Мишустин, Минэкономразвития, назначение
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