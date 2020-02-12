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В Кремле ответили на сообщения о появлении в продаже «икон» с Путиным

Владимир Путин и Николай Брындин (Фото: kremlin.ru)

Кремль не приветствует торговлю сувенирами в виде «икон» с изображением президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о продаже таких «икон» в петербургском аэропорту Пулково.

По словам Пескова, такие изображения неуместны и вряд ли их можно назвать иконами.

В конце января пользователи соцсетей сообщили о появлении в продаже в Пулково «иконы» с изображением президента и разместили соответствующее фото. «Фонтанка» отмечала, что на самом деле это ежедневник, кроме того, на изображении нет нимба, указывающего на святость.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков
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