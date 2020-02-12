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Порошенко назвал саммит в Минске с Путиным самой ужасной ночью в жизни

Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Пётр Порошенко (Фото: kremlin.ru)

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров «нормандской четверки» в феврале 2015 года в Минске стали «самой ужасной ночью» в его жизни. Об этом он написал в колонке для издания «Украинская правда», которая опубликована на сайте его партии «Европейская солидарность».

Порошенко отметил, что ему пришлось пройти «изнуряющий девятнадцатичасовой марафон с [президентом России Владимиром] Путиным», и назвал его «холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине переговорщиком».

«Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — написал Порошенко.

При этом экс-президент считает, что согласованные на саммите в Минске документы помогли Киеву выиграть «драгоценное время» для развития украинской армии и укрепления международной коалиции в поддержку страны. По его словам, на переговорах украинские дипломаты переиграли Москву при помощи дипломатии и «тем самым спасли Украину».

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Переговоры с участием Порошенко в «нормандском формате» состоялись с 11 по 12 февраля 2015 года в Минске. В них также приняли участие лидеры России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Порошенко прибыл к месту встречи уже около семи вечера 11 февраля, а продлились переговоры почти до 12:00 следующего дня.

По итогам встречи было согласовано два документа. Первый был принят Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и определял меры, необходимые для выполнения минских соглашений. Второй документ — Декларацию в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений — приняли лидеры «нормандской четверки».

Теги: Петр Порошенко, Владимир Путин, переговоры
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