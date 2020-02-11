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Мишустин решил возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Михаил Мишустин (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил на встрече с предпринимателями Новгородской области, говорится на сайте кабмина.

По его словам, проблемы бизнеса в основном типичны, но иногда имеют и индивидуальный характер. Мишустин заявил, что эти проблемы необходимо решить системно вместе с региональными властями и бизнес-объединениями.

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«Поэтому я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП)», — заявил глава кабмина, добавив, что встречу с новгородскими предпринимателями можно считать «первым предварительным заседанием этой комиссии».

Мишустин отметил, что малый и средний бизнес являются основой любой успешной деятельности в экономике.

В январе Росстат сообщил, что доля малого и среднего бизнеса в российской экономике в 2018 году упала на 1,8 п.п. В 2017 году она составляла почти 22%, а по итогам 2018-го — 20,2%. Вклад МСП в ВВП оценивается приблизительно в 19 трлн руб.

Теги: Михаил Мишустин, бизнес, комиссия
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