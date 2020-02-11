Мишустин решил возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Михаил Мишустин (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил на встрече с предпринимателями Новгородской области, говорится на сайте кабмина.

По его словам, проблемы бизнеса в основном типичны, но иногда имеют и индивидуальный характер. Мишустин заявил, что эти проблемы необходимо решить системно вместе с региональными властями и бизнес-объединениями.

«Поэтому я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП)», — заявил глава кабмина, добавив, что встречу с новгородскими предпринимателями можно считать «первым предварительным заседанием этой комиссии».

Мишустин отметил, что малый и средний бизнес являются основой любой успешной деятельности в экономике.