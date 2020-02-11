В заксобрании Карелии назвали пиаром акцию пенсионера с туалетной бумагой

Фото: zakon_sobranie_karelia / VK

В Законодательном собрании Карелии считают пиар-акцией поступок мужчины, который во время заседания вручил депутатам рулон туалетной бумаги. Об этом РБК рассказали в пресс-службе заксобрания.

«Это была спланированная пиар-акция. Этот мужчина — пенсионер по выслуге лет из органов внутренних дел, он первый секретарь горкома КПРФ Сергей Андруневич», — отметили в пресс-службе. По словам пресс-службы, никакой реакции на поступок Андруневича не последовало, после этого он «пошел и сел на место».

Инцидент произошел в понедельник, 10 февраля. Присутствующие на заседании сняли произошедшее на видео, ролик распространили в соцсетях. На видео видно, как мужчина подошел к заседающим депутатам с пакетом. Он обратился к ним с речью, в которой напомнил о постановлении Конституционного суда, которым тот ранее индексировал выплаты ветеранам. В частности, размер увеличения компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи составил 21 руб.

«Я прошу принять в подарок. Это стоит 21 руб., это то, что можно купить на вашу прибавку», — заявил мужчина на видео, достал из пакета рулон туалетной бумаги и положил его перед председателем заксобрания.

Он также представился и подтвердил свою личность.