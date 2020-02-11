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В Мексике арт-критик разбила работу художника за $20 тыс.

Арт-критик Авелина Леспер разбила инсталляцию на ярмарке современного искусства в Мехико. Об этом сообщает издание El Universal.

Работа художника Гибриэля Рико оценивалась в $20 тыс. Директор галереи OMR, где проходила ярмарка, рассказал, что перед этим Леспер негативно высказалась о предмете искусства.

Арт-критик сообщила изданию Milenio, что она разбила инсталляцию случайно. По ее словам, она попыталась положить на один из камней работы пустую банку с содовой, но инсталляция «взорвалась, разлетелась на куски». Художник Павел Эгюез, который сопровождал Леспер, также отметил, что стекло само взорвалось, так как было очень хрупким.

https://www.instagram.com/p/B8VYeeXHw1L/

На странице галереи в Instagram говорится, что, несмотря на то, что инцидент, как кажется, был случайным, действия Леспер привели к разрушению работы. В галерее заявили, что она хотела положить на ее банку содовой и сфотографироваться, таким образом выразив свою оценку произведению. «Прежде всего, это огромный непрофессионализм и неуважение», — говорится в сообщении.

Теги: Мехико, галерея
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