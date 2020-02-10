Умер российский разведчик Александр Голубев

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Российский разведчик, участник афганских событий, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев умер 8 февраля на 84-м году жизни. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР), передает ТАСС.

Согласно данным на сайте ведомства, Голубев родился в 1936 году в белорусской деревне Похомлевичи (Витебская область). После окончания школы он поступил на службу в Балтийский флот, а с 1959 года служил в органах государственной безопасности. Окончив Высшую Краснознаменную школу КГБ, Голубев работал в территориальных подразделениях ведомства, в с 1969 года перешел во внешнюю разведку.

Голубев неоднократно выезжал в долгосрочные загранкомандировки, в том числе работал в Афганистане. Служа в центральном аппарате разведки, он возглавлял ряд ее крупных оперативных подразделений, а также совет ветеранов СВР. Генерал-лейтенант Голубев был награжден орденами «За военные заслуги», Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», многими медалями, в том числе ряда зарубежных государств, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».