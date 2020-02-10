Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,3) Quote, 13:31
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 69,82 (+0,19) Quote, 13:31
Адвокат Кушиташвили заявил о сломавшем самому себе нос росгвардейце Спорт, 19:41 Минэкономразвития анонсировало запуск маркетплейса с имуществом банкротов Экономика, 19:36 Издатель Forbes подал иск против Агентства политических новостей Технологии и медиа, 19:34 СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги Спорт, 19:30 Умер российский разведчик Александр Голубев Общество, 19:29 Суд отменил арест акций «Восточного» на ₽2,5 млрд по делу Baring Vostok Общество, 19:27 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:05 Биржа Altsbit объявила о закрытии из-за взлома Крипто, 18:57 В Казахстане после массовых беспорядков сменился глава Жамбылской области Общество, 18:56 МИД ответил на вопрос об эвакуации посольства России из Китая Общество, 18:49 Почему Россия стала последней на Шведских играх. Главные причины неудачи Спорт, 18:45 Мэр Химок выиграл дело о защите чести против депутатов «Яблока» в суде Политика, 18:37 Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России Бизнес, 18:31 Euromoney признал Sberbank Private Banking лучшим Private банком России Пресс-релиз, 18:30
Общество ,  
0 

Умер российский разведчик Александр Голубев

Фото: Pascal Deloche / Godong / Global Look Press

Российский разведчик, участник афганских событий, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев умер 8 февраля на 84-м году жизни. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР), передает ТАСС.

Согласно данным на сайте ведомства,  Голубев родился в 1936 году в белорусской деревне Похомлевичи (Витебская область). После окончания школы он поступил на службу в Балтийский флот, а с 1959 года служил в органах государственной безопасности. Окончив Высшую Краснознаменную школу КГБ, Голубев работал в территориальных подразделениях ведомства, в с 1969 года перешел во внешнюю разведку.

Голубев неоднократно выезжал в долгосрочные загранкомандировки, в том числе работал в Афганистане. Служа в центральном аппарате разведки, он возглавлял ряд ее крупных оперативных подразделений, а также совет ветеранов СВР. Генерал-лейтенант Голубев был награжден орденами «За военные заслуги», Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», многими медалями, в том числе ряда зарубежных государств, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

Теги: разведчик, смерть
Материалы по теме
Мэрия Львова отказалась передавать останки разведчика Кузнецова в Россию
Общество
Разведчик сообщил детали операции по спасению Кракова в 1945 году
Общество
СМИ сообщили о смерти советского военного контрразведчика Устинова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter