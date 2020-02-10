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В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске

В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов. Видеозапись опубликована на странице «Типичный Подольск» во «ВКонтакте».

Видео: tipichniypodolsk / VK

Днем 9 февраля работа 27 котельных Подольска приостановилась из-за технического нарушения в питающем центре ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», сообщили в администрации городского округа. В результате прекратилась подача отопления и горячей воды в 125 домов. Аварийная ситуация затронула более 24 тыс. жителей.

Спустя примерно час подача электроэнергии была восстановлена. Однако, как отметили в администрации, восстановление нормального режима работы котельных и обеспечение в полном объеме отопления «требуют определенного времени».

Теги: взрыв, Подольск
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