Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

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Иран запустил ракету-носитель со спутником собственного производства «Зафар», но он не смог выйти на орбиту. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана IRIB со ссылкой на Министерство обороны.

В сообщении указывается, что ракета-носитель «Симорг» вывела спутник в космос, но он не смог достичь необходимой скорости для выхода на орбиту. При этом в Минобороны отметили, что при запуске была достигнута «большая часть исследовательских целей», а анализ запуска используют для следующей миссии.

Ранее Иран собирался вывести на орбиту спутник «Зафар» до 7 февраля, однако дату перенесли на 9 февраля.

В январе прошлого года Ирану не удалось вывести на орбиту свой спутник «Паям». Ракета-носитель быстро преодолела два этапа, но не достигла нужной скорости на третьем.