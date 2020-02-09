В Нью-Йорке совершено второе за сутки нападение с оружием на полицейских

Фото: b09 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Неизвестный открыл огонь в полицейском участке в районе Бронкс в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио на странице в Twitter.

В сообщении говорится, что мужчина зашел в отделение полиции и открыл стрельбу. В результате один из находившихся на территории участка полицейских получил ранение, его состояние оценивается как стабильное. Стрелявшего задержали.

Де Блазио отметил, что это уже второй за стуки инцидент со стрельбой по полицейским. По его словам, «ужасные покушения на убийство» сотрудников правоохранительных органов являются атакой на всех жителей Нью-Йорка и попыткой подорвать безопасность города.

Накануне, 8 февраля, неизвестный открыл стрельбу по полицейскому автомобилю в Бронксе, передает NBC. Мужчина подошел к машине, завязал с полицейскими беседу, а затем достал пистолет, несколько раз выстрелил и скрылся. Один из сотрудников полиции был ранен, сейчас он находится в стабильном состоянии.

По информации телеканала, в полиции считают, что именно задержанный после стрельбы в участке стрелял по полицейскому автомобилю.