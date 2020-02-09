Умер написавший музыку к фильму «Республика ШКИД» композитор Слонимский

Сергей Слонимский (Фото: Дмитрий Михаевич / ТАСС)

В Санкт-Петербурге умер композитор Сергей Слонимский. Об этом РБК сообщил президент филармонического общества Санкт-Петербурга Борис Березовский. По его словам, это произошло утром 9 февраля. Слонимскому было 87 лет.

«Это катастрофа. Он скончался после долгой, продолжительной болезни», — сказал Березовский. Он отметил, что ранее Слонимскому провели операцию, которая прошла успешно, однако позднее начались осложнения. О какой именно болезни идет речь, Березовский не уточнил.

Похороны, как планируется, пройдут в четверг, 13 февраля на Комаровском кладбище, сообщил Березовский.

Сергей Слонимский был профессором Санкт-Петербургской консерватории, а также лауреатом многочисленных премий, в том числе Государственной премии имени М.И. Глинки и премии правительства Санкт-Петербурга. Кроме того, композитор был членом Российской академии образования.

На протяжении своей карьеры Слонимский написал музыку к фильмам «Республика ШКИД» и «Интервенция», а также к операм «Мастер и Маргарита», «Виринея», «Король Лир» и другим.