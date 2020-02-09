В Сочи произошел пожар в здании школы

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В здании школы в Сочи произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание началось на цокольном этаже образовательного учреждения на улице Ульянова в Адлерском районе. Сообщение о нем поступило в диспетчерскую службу в 10:30.

Прибывшие на место пожарные локализовали огонь на площади 200 кв. м. В пресс-службе регионального МЧС отметили, что эвакуация из школы не производилась.

В январе 2019 года в школе № 33 Владивостока произошел пожар. Из-за заблокированного эвакуационного выхода ученики и персонал образовательного учреждения не смогли самостоятельно покинуть здание. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в подвале и вывели людей из здания.