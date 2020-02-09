В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая

В деревне Ужёвка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан. В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области сообщили РБК, что в данный момент в карантине находится один человек.

«На сегодня в карантинном центре в деревне Ужёвка Сосновского района находится один человек, прибывший из КНР. По приезду был осмотрен врачом, здоров. На протяжении 14 дней он пробудет там под присмотром врачей», — сообщили в ведомстве.

По данным ВОЗ коронавирусом заражены 34 886 человек, а за пределами КНР зафиксированы 288 подтвержденных случая заражения.

