В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн

Стэнли Коэн (Фото: vanderbilt.edu)

Лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн умер на 98-м году жизни. Об этом сообщается на сайте исследовательского Университета Вандербильта, заслуженным и почетным профессором которого являлся Коэн.

«Стэнли Коэн, легендарный биохимик из Университета Вандербильта, получивший Нобелевскую премию за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, скончался в Нэшвилле 5 февраля», — говорится в заявлении университета.

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