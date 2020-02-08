Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием

Здание Российского университета дружбы народов (РУДН) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).

В телеграмме главы государства, текст которой приведен на сайте Кремля, Путин выразил уверенность в том, что многие выпускники РУДН с теплотой вспоминают годы учебы в России. «Университет подготовил десятки тысяч квалифицированных специалистов, внес уникальный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и культур», — отметил президент.

Мишустин считает, что «глубокие знания и навыки, полученные в стенах РУДН, позволяют его выпускника успешно реализовывать себя в самых разных профессиях».

Российский университет дружбы народов основан в феврале 1960 года.