В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

Как минимум 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана). Об этом сообщает местный телеканал WVUE со ссылкой на директора Государственного управления здравоохранения города Лейси Кавано.

По словам Кавано, вирус очень заразен. «На данный момент не имеет значения, как это началось, потому что сейчас мы наблюдаем передачу вируса внутри общества», — заявила она. Кавано также отметила, что люди могут являться переносчиками норовируса, когда у них проявляются симптомы, а также в течение трех недель после их исчезновения.

Норовирус является одной из причин развития кишечных инфекций. Такие инфекции проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой: рвота, понос, повышение температуры тела. Кроме того, вирус является очень заразным. Им можно заразиться во время употребления пищи, приема жидкости, а также через предметы обихода, посуду, немытые руки.

Ранее власти Макао решили приостановить работу всех казино на две недели из-за угрозы распространения коронавируса, обнаруженного в Китае. Такое решение было принято на фоне сообщений о десятом человеке, заразившемся коронавирусом в Макао.