Мэрия Львова отказалась предавать останки разведчика Кузнецова в Россию

Мэрия города Львова отказалась передать останки советского разведчика Николая Кузнецова в Россию. Об этом сообщает львовский портал Zaxid.net со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

Садовый заявил, что решение о передаче останков Кузнецова должно приниматься в рамках возвращения из России на родину украинских «пленных». «Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигаться в направлении политики нашего государства», — сказал мэр Львова. По его словам, необходимо понимать позицию Министерства иностранных дел и Служба безопасности Украины по этому вопросу. «Когда мы получаем письма от России о перезахоронении праха, то я бы хотел, чтобы мы имели четкую государственную позицию, поэтому мы сегодня обратились к министру иностранных дел, руководителю СБУ, чтобы дали свое толкование», — добавил Садовый.

Как сообщает Zaxid.net, в апреле 2019 года городской совет Львова также отказался передавать останки Кузнецова в Россию, ожидая заключения СБУ.

Николай Кузнецов — советский разведчик, агент НКВД. Он погиб 9 марта 1944 года во Львовской области, где и был похоронен. Кузнецову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза за мужество и храбрость при выполнении заданий.

Могилу Кузнецова во Львове не однократно разрисовывали, а в марте прошлого года неизвестные похитили барельеф с его надгробной плиты.