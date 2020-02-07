МИД Украины отстранил консула в Молдавии после обвинений в преступлениях

Министерство иностранных дел Украины (Фото: DiscoverWithDima / Wikimedia Commons)

МИД Украины отстранил от должности консула в молдавских Бельцах из-за заявления «о совершении преступления», которое подала гражданка Молдавии. Об этом сообщает «Украинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Кишинев передал Киеву информацию о начале проверки заявления, поступившего от потерпевшей. Молдавская сторона также попросила украинский МИД оставить подозреваемого на территории страны на время проведения следственных действий.

«Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный консул отстранен от исполнения должностных обязанностей», — сказали в ведомстве.

Ранее агентство Deschide писало со ссылкой на полицию города, что 4 февраля 17-летняя девушка в Бельцах была изнасилована двумя мужчинами в возрасте 37 и 38 лет. По данным источников NordNews, первого подозреваемого задержали в течение 73 часов, в то время как второй остался на свободе, так как обладал дипломатическим статусом. Оба издания указывали, что один из подозреваемых является сотрудником украинского консульства.