МВД сообщило о росте числа преступлений в оборонке в 4,5 раза

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Расследование преступлений, совершенных в оборонно-промышленном комплексе, остается одним из приоритетных направлений, заявил в ходе прошедшего в МВД совещания заместитель главы ведомства, начальник следственного департамента министерства генерал-лейтенант юстиции Александр Романов.

Напомнив об особой важности задач, поставленных перед предприятиями военной промышленности, и объеме выделяемых на их реализацию бюджетных средств, Романов назвал задачу расследования таких дел первоочередной. По его словам, за последние пять лет число выявленных в этой сфере преступлений выросло в 4,5 раза, а число уголовных дел, направленных в суд, — в 6 раз.

В декабре 2019 года генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что только за последние два года в сфере оборонно-промышленного комплекса было зафиксировано почти 90 тыс. нарушений закона. В связи с ними было возбуждено более тысячи уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 23 тыс. должностных лиц, мерами прокурорского реагирования возмещен ущерб на общую сумму 27,5 млрд руб.

На прошедшем в МВД совещании Романов отметил также, что в 2019 году общее число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, приблизилось к 300 тыс. Число преступлений, расследованных следователями МВД России, возросло на 62% и превысило 45,5 тыс.