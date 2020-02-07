У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

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В ночь на 7 февраля у побережья Эстонии в Балтийском море затонул российский рыболовный траулер. Об этом сообщает ERR со ссылкой на местный Департамент полиции и погранохраны.

Инцидент произошел в Финском заливе в 15 км к северу от полуострова Юминда (40 км от Таллина). Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии, в 23:40 по местному времени (00:40 7 февраля мск) по радио им поступил сигнал бедствия с координатами. У траулера вышло из строя рулевое управление, и оказались затопленными две секции. Судно легло в дрейф, а затем там отключилось электропитание.

Центр морской охраны Эстонии совместно с финскими пограничниками организовали спасательную операцию и известили находившиеся поблизости суда. Первым к месту происшествия прибыл танкер под либерийским флагом. Его экипаж обнаружил спасательный плот с семью членами команды российского судна. Их подняли на борт.

Как сообщили РБК в посольстве России в Эстонии, затонувшее судно «Поньгома» было приписано к порту Санкт-Петербурга. Все его члены экипажа являются гражданами России. Двоих из них вертолетом госпитализировали в больницу Хельсинки, остальных россиян доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллине. Медицинская проверка показала, что госпитализация им не требуется, моряки были переданы полицией в посольство.

Дипломаты сейчас связываются с судовладельцем для решения вопроса отправки моряков в Россию.