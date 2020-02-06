В Польше решили отказаться от импорта угля из России

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Польские госкомпании намерены отказаться от поставок угля из России. Об этом сообщил министр государственных активов Польши Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM.

Помимо России, госкомпании откажутся от импорта угля из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика и США.

Согласно данным, которые приводило польское издание Dziennik Gazeta Prawna, в 2018 году Польша приобрела за границей 20 млн т угля, из которых почти 13,5 млн т — в России. Основной российский импорт угля приходится на госкомпании Węglokoks («Углекокс») и Польскую энергетическую группу (PGE).

В сентябре стало известно, что Кузбасская топливная компания (КТК) подписала договор с РЖД на увеличение поставок и переработки угля в Калининградской области для последующей отправки груза в Польшу. Отмечалось, что для этого будут использованы две станции — Дзержинская-Новая и Черняховск, каждая из которых в перспективе сможет переправлять в Польшу до 2 млн т угля.



