Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 12:31
Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса Крипто, 15:12 На отправленном на карантин в Гонконге лайнере оказалось четверо россиян Общество, 15:09 Эксперты оценили данные о лидирующих по потреблению водки регионах Общество, 15:03 Какие необычные продукты до неузнаваемости изменят страховой рынок Pro, 15:03 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 15:01 В январе в России зафиксировали рост продаж новых легковых автомобилей Бизнес, 14:51 Кузнецова и Павлюченкова отказались сыграть за сборную России по теннису Спорт, 14:49 Путин поручил выделить бюджетные средства на ремонт домов и дорог в Крыму Экономика, 14:48 Володин назвал причиной упадка регионов России «кормежку» республик СССР Экономика, 14:44 Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России Общество, 14:43 Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон Политика, 14:33 Мосгорсуд возобновил уголовное дело о похищении Авраама Руссо Общество, 14:28 В Москве за взятку задержали следователя по особо важным делам Общество, 14:26 Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору Общество, 14:25
Бизнес ,  
0 

В январе в России зафиксировали рост продаж новых легковых автомобилей

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В январе в России было продано 102,1 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с январем прошлого года продажи выросли на 1,8%, или на 1799 штук.

«Январские продажи традиционно являются самыми низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами — в феврале и особенно в марте», — прокомментировал данные председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В декабре 2019 года продажи автомобилей выросли в России на 2,3%, однако по итогам 2019 года в целом сократились на те же 2,3%. Всего за год в России было продано около 1,759 млн машин.

Лидерами продаж в России в январе стали модели АвтоВАЗа — Lada Granta (8,47 тыс.) и Lada Vesta (7,5 тыс.), при этом обе модели показали заметный прирост продаж (+11 и +6% соответственно). На третьем месте осталась KIA Rio (6258 машин).

Теги: АЕБ, авторынок
Материалы по теме
Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России
Экономика
Продажи новых автомобилей в России упали впервые за три года
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter