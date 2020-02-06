В январе в России зафиксировали рост продаж новых легковых автомобилей

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В январе в России было продано 102,1 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с январем прошлого года продажи выросли на 1,8%, или на 1799 штук.

«Январские продажи традиционно являются самыми низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами — в феврале и особенно в марте», — прокомментировал данные председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В декабре 2019 года продажи автомобилей выросли в России на 2,3%, однако по итогам 2019 года в целом сократились на те же 2,3%. Всего за год в России было продано около 1,759 млн машин.

Лидерами продаж в России в январе стали модели АвтоВАЗа — Lada Granta (8,47 тыс.) и Lada Vesta (7,5 тыс.), при этом обе модели показали заметный прирост продаж (+11 и +6% соответственно). На третьем месте осталась KIA Rio (6258 машин).