В Магнитогорске завели дело из-за нарушения прав инвалида в аэропорту

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Катарлинская транспортная прокуратура возбудила административные дела после того, как женщине в аэропорту Магнитогорска пришлось нести 12-летнего ребенка-инвалида на руках. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в декабре 2019 года женщина заблаговременно попросила службу наземного обслуживания помочь организовать посадку на борт самолета ребенку-инвалиду — предоставить кресло-коляску и организовать его посадку на борт.

Старший агент службы встретил пассажиров у входа в аэровокзал, обеспечил регистрацию и оформление багажа вне очереди, однако не сопроводил их до лайнера и не предоставил ступенькоход для посадки на борт, выяснила прокуратура. В итоге женщине пришлось нести 12-летнего ребенка-инвалида к самолету на руках.

В адрес гендиректора аэропорта внесли представление. Дела завели в отношении воздушной гавани Магнитогорска и старшего агента службы наземного обслуживания. Они касаются непредоставления потребителю льгот и преимуществ, установленных законом (ч. 3 ст. 14.8 КоАП).