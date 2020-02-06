Прокуратура Приморья проверит сообщения о жившей с телятами девочке

Фото: МВД РФ

Приморская прокуратура начала проверку после инцидента в Уссурийске, где трехлетняя девочка с бабушкой-опекуном жили в помещении вместе с телятами и козлятами на ферме, говорится в сообщении ведомства.

«В связи с произошедшим инцидентом прокуратурой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство также взяло под контроль «вопрос жизнеустройства» ребенка. Помимо прокуратуры, проверку по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию детей) начал краевой СК.

Трехлетнюю девочку с ее бабушкой-опекуном, живущих в фермерской подсобке рядом с загоном с телятами и козлятами, мешками с кормом для скота и ветлекарствами, обнаружила транспортная полиция во время рейда с сотрудниками органов опеки. По их мнению, помещение непригодно для проживания и не соответствует гигиеническим нормам.

Как объяснила бабушка, из-за большой занятости ей удобнее жить с внучкой на ферме, чем в сельском доме. По данным полиции, она не раз нарушала требования органов опеки, согласно которым ребенок должен жить по месту прописки. В итоге ребенка у бабушки забрали — сейчас девочка находится в реабилитационном центре. Бабушка «принимает меры для возвращения внучки», отмечает полиция.