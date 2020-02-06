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Политика ,  
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Депутат «Слуги народа» объяснила отказ платить пенсии жителям Донбасса

Украина не может выплачивать пенсии людям, проживающим на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса, так как неизвестно, поддерживают они Россию или нет. Такое мнение выразила народный депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая, передает «112 Украина».

Так депутат прокомментировала закон о праве на пенсию для жителей Донбасса, который Верховная рада ранее отправила на доработку. «Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров (проживающих на территориях Донбасса, подконтрольных Украине — РБК.)? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаются в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают», — заявила Богуцкая.

Проект закона, который Рада отправила на доработку, в том числе предполагал упрощение процедуры доказательства права на выплату пенсий и их размера в отношении лиц, которые имеют право на пенсионные выплаты и были вынуждены покинуть свое место жительства из-за вооруженного конфликта. Кроме того, документ подразумевал установление особого режима и порядок получения выплат для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины.

Теги: Украина, пенсии, Донбасс
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