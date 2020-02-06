В украинском учебнике по географии нашли карту из фэнтези-игры Skyrim

В украинском учебнике по географии разместили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление соучредителя образовательных онлайн-курсов Prometheus Ивана Примаченко в Facebook.

Карта из игры размещена в учебнике (.pdf) географии за 6 класс, разработанном В. Ю. Пестушко и Г. Ш. Уваровой. Она находится на первой странице раздела «Земля на плане и карте» (стр.36).

Skyrim — это ролевая фэнтези-игра, действия которой разворачиваются в провинции Скайрим на вымышленном континенте Тамриэль. Это пятая игра в серии The Elder Scrolls. Она была разработана Bethesda Game Studios и выпущена в ноябре 2011 года.

Как сообщает УНИАН, ранее в украинском учебнике истории для 10 классов нашли фотографию с канадским актером Киану Ривзом. На 58 странице учебника (.pdf) опубликован исторический снимок рабочих на строительстве небоскреба в Нью-Йорке. Однако, вместо оригинального снимка в учебнике разместили фото, на котором вместе с рабочими находится канадский актер. Автор учебника по истории Игорь Щупак заявил, что разместил в материалах для школьников фото с актером намеренно, так как «современные дети очень мало читают» и являются визуалами, предает УНИАН.