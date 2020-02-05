Врио главы Калуги объяснил свое предложение отрубать руки чиновникам

Дмитрий Денисов (Фото: Официальный сайт Городской Управы Калуги)

Слова врио главы Калуги Дмитрия Денисова о том, что чиновникам за взяточничество нужно отрубать руки, были вырваны из контекста. Об этом он рассказал РБК.

По словам Денисова, на встрече с журналистами он обсуждал реформу контрольно-надзорной деятельности и эффективные методы воздействия на нерадивых застройщиков. В ходе беседы врио мэра пошутил, вспомнив пример наказания за взяточничество в Средневековье.

«Но так как журналисты особые по своему складу ума, то они лишнее убрали, не удержались и допустили такую утечку. Хотя мы говорили о действующих механизмах привлечения застройщиков к административной ответственности», — отметил он.

По мнению Денисова, ужесточать наказание для недобросовестных застройщиков, как и для чиновников, совершивших коррупционные преступления, нет смысла.