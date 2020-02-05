Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в новом фильме кинофраншизы

Американский актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме про Индиану Джонса. Об этом рассказала президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в интервью BBC во время церемонии вручения премии BAFTA.

По ее словам, сейчас заканчивается работа над сценарием пятого фильма про искателя приключений. Также она развеяла слухи вокруг актера, который должен исполнить роль Индианы.

«Да, это Харрисон Форд. Это не перезапуск [кинофраншизы], а продолжение», — сказала Кеннеди.

Съемки картины начнутся сразу после того, как завершится работа сцениристов.

77-летний Форд начиная с 1981 года сыграл археолога и искателя приключений Индиану Джонса в четырех фильмах — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Последняя картина «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышла на экраны в 2008 году.