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Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в новом фильме кинофраншизы

Американский актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме про Индиану Джонса. Об этом рассказала президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в интервью BBC во время церемонии вручения премии BAFTA.

По ее словам, сейчас заканчивается работа над сценарием пятого фильма про искателя приключений. Также она развеяла слухи вокруг актера, который должен исполнить роль Индианы.

«Да, это Харрисон Форд. Это не перезапуск [кинофраншизы], а продолжение», — сказала Кеннеди.

Съемки картины начнутся сразу после того, как завершится работа сцениристов.

77-летний Форд начиная с 1981 года сыграл археолога и искателя приключений Индиану Джонса в четырех фильмах — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Последняя картина «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышла на экраны в 2008 году.

Пятая часть пока не имеет официального названия. Известно, что в нем не будет сниматься Шайя Лабаф, сыгравший сына главного героя в картине 2008 года. Его снимет Стивен Спилберг. В написании сценария впервые за историю франшизы не принимает участия Джордж Лукас. Изначально Спилберг планировал выпустить фильм в 2019 году. Позже премьера была перенесена на лето 2021 года.

Теги: Харрисон Форд, «Индиана Джонс», актер
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