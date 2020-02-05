В Петербурге умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге ушел из жизни театральный и киноактер Дмитрий Бульба. Об этом сообщил в своем Facebook театр «Мастерская», в котором служил артист.

Как говорится в сообщении, актеру было 53 года. Причина его смерти не раскрывается.

Запись в facebook пользователя Санкт-Петербургский театр «Мастерская»

Российскому зрителю Бульба известен по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей». Он активно снимался в начале 1990-х и 2000-х годов прошлого века.

При этом в Санкт-Петербурге Бульбу ценили, прежде всего как театрального трагика. По словам его коллег, с 2000-х годов актер практически не работал по специальности и появлялся лишь в эпизодических ролях в кино. «Но потом снова пропадал, замыкался в себе, не выходил на связь. Сегодня ночью его не стало», — говорится в сообщении театра.