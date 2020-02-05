Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве

Колегия присяжных вынесла вердикт 44-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который обвиняется в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Могорсуда.

По информации пресс-службы, присяжные вынесли обвинительный вердикт.

Убийство произошло 2 сентября 2018 года на станции метро «Курская». Там в туалете было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с огнестрельным ранением в голову.

На следующий день полиция задержала подозреваемого в преступлении Нурлана Муратова. По имеющейся информации, Муратов зарегистрирован в Оренбургской области, но проживал в столице, где работал на кондитерской фабрике «Рот Фронт».

По данным СМИ, полицейский остановил Муратова для проверки документов. Обвиняемый попросился в туалет, куда его сопроводил сотрудник органов. Там Муратов завладел его табельным оружием, выстрелил в голову полицейскому, после чего скрылся.