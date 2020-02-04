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Умер испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Испанский режиссер, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте Академии кинематографических искусств и наук Испании.

«Сегодня мы сожалеем о потере Хосе Луиса Куэрда, неотъемлемой части нашего кинематографа. Без его творчества наша новейшая история не будет понятна», — сказал президент академии Мариано Баррозо.

Хосе Луис Куэрда родился 18 февраля 1947 года в испанском городе Альбасете. Он снял такие картины, как «Живой лес», «Язык бабочек», «Одного рассвета недостаточно» и «Слепые подсолнухи».

Режиссер дважды был лауреатом испанской национальной кинопремии «Гойя» за лучшие адаптированные сценарии. «Живой лес» также принес ему награду за лучший фильм.

Помимо этого Куэрда продюсировал фильмы испанского режиссера Алехандро Аменабара. В частности, ленты «Диссертация», «Открой глаза» и картину «Другие», в которой главную роль исполнила Николь Кидман.

Теги: Испания, режиссер
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