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Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа

Фото: Lui Siu Wai / Global Look Press

Вспышки разных штаммов птичьего гриппа выявлены одновременно во Вьетнаме и Саудовской Аравии, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (World Organisation for Animal Health, WOAH) со ссылкой на данные профильных ведомств обеих стран.

Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем. По данным WOAH, из 2500 пораженных вирусов домашних птиц погибли 2200, а оставшиеся 300 были уничтожены, чтобы не допустить распространения болезни.

В Саудовской Аравии вирусом птичьего гриппа штамма H5N8 оказалась поражена птицеферма. В результате 22,7 тыс. птиц погибли от болезни, а еще более 385 тыс. были уничтожены в целях предотвращения распространения инфекции за пределы фермы.

В Китае рядом с эпицентром коронавируса произошла вспышка птичьего гриппа
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В начале января Роспотребнадзор предупреждал о вспышке высокопатогенного гриппа птиц H5N8 в Польше, российским гражданам рекомендовали соблюдать меры профилактики гриппа птиц при посещении этой страны, в том числе избегать контакта на рынках и в местах массового скопления птицы на открытых водоемах, а также в домашних хозяйствах. По данным ВОЗ, информации о случаях заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N8 нет.

Случаи заражения людей вирусом H5N6 фиксировались в Китае с 2014 года более 20 раз, семь человек погибли. При этом ВОЗ отмечала, что случаев передачи болезни от человека к человеку не выявлено.

Теги: птичий грипп, Вьетнам, Саудовская Аравия
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