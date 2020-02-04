Актриса сериала «Зачарованные» сообщила о раке четвертой стадии

Шеннен Доэрти (Фото: theshando / Instagram)

У американской актрисы Шеннен Доэрти, сыгравшей одну из главных ролей в сериале «Зачарованные», диагностировали рак груди четвертой стадии. Об этом она рассказала интервью Good Morning America.

По словам актрисы, впервые у нее обнаружили рак молочной железы в 2015 году, после двух лет лечения болезнь вошла в стадию ремиссии, однако теперь она вернулась.

Актриса добавила, что не хотела сразу сообщать о диагнозе, поскольку планировала продолжить полноценную работу над продолжением сериала «Беверли Хиллз, 90210» — «БХ90210». Доэрти отметила, что жизнь не должна заканчиваться сразу после оглашения диагноза.

Шеннен Доэрти получила широкую известность благодаря роли Бренды Уолш в сериале «Беверли Хиллз, 90210», а также Прю Холливел в сериале о сестрах-ведьмах «Зачарованные».