В Москве умер игрок «Армянской сборной» КВН Овик Григорян

Овик Григорян (Фото: armyanskaya_sbornaya / Instagram)

Участник команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян умер 1 февраля, говорится на Instagram-странице команды.

«Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже», — сообщается на странице.

«Вчера было прощание в Москве. Похороны пройдут завтра в Воронежской области, у него там родственники», — сообщил РБК один из игроков команды.

По информации на официальной странице команды «ВКонтакте», Григорян перенес инсульт в начале января и его госпитализировали. Через две недели его состояние стабилизировалось, и его выписали. Однако через два дня игрока КВН вновь забрали в больницу, где поставили диагноз «аневризма головного мозга». После этого Григорян впал в кому, сообщается на странице команды.

Команда собирала деньги на операцию, которую планировали делать Григоряну.