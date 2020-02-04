В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

Фото: АГН «Москва»

В странах — участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза наличных через границу для физических лиц, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

Теперь при провозе более $100 тыс. средства нужно будет не только задекларировать, но и подтвердить их происхождение. Это можно будет сделать, предоставив банковские документы о снятии денег со счета или получении кредита, а также бумаги по совершению гражданско-правовых сделок, например наследования или дарения. Если таких документов нет, то в провозе денег через границу откажут, предупреждает ФТС.

В ФТС пояснили, что новые правила были приняты, чтобы остановить перемещение денег, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания доходов, полученных преступным путем.

При провозе сумм, эквивалентных от $10 тыс. до $100 тыс., как и прежде, будет достаточно заполнения пассажирской таможенной декларации, правда, изменится ее форма. Как и раньше, она будет состоять из основного и дополнительного листов, но в них появятся новые графы.