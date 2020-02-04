Полиция задержала обманувших россиян на 100 млн руб. лжеавтодилеров

Фото: пресс-служба МВД России

Полиция пресекла деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в мошенничестве при продаже автомобилей. От их действий пострадали более 300 человек, а сумма ущерба превысила 100 млн руб., сообщается на ведомственном портале «МВД Медиа».

Злоумышленники действовали в Москве, Белгороде, Орле и Курске с 2017 года. Они зарегистрировали несколько юрлиц и организовали автосалоны. Подозреваемые брали у граждан машины с документами под реализацию, обещая продать автомобили на выгодных условиях.

«При этом выполнять обязательства перед клиентами не намеревались. В итоге автовладельцы лишались транспортных средств и оставались без денег», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых завели дела по статьям о мошенничестве (ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК), шестеро из них арестованы, еще двое объявлены в розыск.