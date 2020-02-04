В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает «РИА Новости».

По данным ведомства, уролог за 50 тыс. руб. поставил ложный диагноз призывнику, помогая таким образом ему уклониться от службы.

В отношении врача завели уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки). Помимо штрафа, суд отстранил его от профессиональной деятельности на три года.

ФСБ в июле 2019 года задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза. По версии следствия, с помощью ложных диагнозов военные могли уволиться со службы по состоянию здоровья, получив право воспользоваться соцгарантиями и льготами.