Общество , 04 фев, 09:25
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В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту
В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает «РИА Новости».
По данным ведомства, уролог за 50 тыс. руб. поставил ложный диагноз призывнику, помогая таким образом ему уклониться от службы.
В отношении врача завели уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки). Помимо штрафа, суд отстранил его от профессиональной деятельности на три года.
ФСБ в июле 2019 года задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза. По версии следствия, с помощью ложных диагнозов военные могли уволиться со службы по состоянию здоровья, получив право воспользоваться соцгарантиями и льготами.