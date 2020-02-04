Умер экс-президент Кении Даниэль арап Мои

Даниэль Торойтич арап Мои (Фото: Imago-images / Global Look Press)

Бывший президент Кении Даниэль Торойтич арап Мои умер на 96-м году жизни, сообщил местный телеканал Citizen TV со ссылкой на его пресс-секретаря Ли Нжиру. Помимо этого, о смерти Мои также официально сообщил президент Кении Ухуру Кениата.

По словам Ли Нжиру, экс-президент, чье здоровье в последние три года начало ухудшаться, находился в больнице с октября 2019 года. В январе 2017 года он перенес операцию на колене из-за осложнений травмы, полученной им в ДТП в 2006 году.

Дэниэл арап Мои стал президентом Кении в 1978 году после смерти своего предшественника и первого президента страны Джомо Кениаты и занимал этот пост 24 года.

В 2002 году Дэниэл арап Мои решил уйти из политики, поддержав перед своим уходом сына своего предшественника на посту — Ухуру Кениату. В качестве кандидата от правящей партии КАНУ тот принимал участие в президентских выборах, но проиграл Мваи Кибаки.

После этого Ухуру Кениата стал победителем президентских выборов лишь в 2013 году.