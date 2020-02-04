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Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет лоукостера «Победа», выполнявший рейс по маршруту Уфа — Внуково, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета, никто не пострадал, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

Инцидент произошел в 07:24 по местному времени (05:24 мск). «Воздушное судно в момент разворота на торце взлетно-посадочной полосы краем основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы полосы», — рассказали в аэропорту.

На борту лайнера находились шесть членов экипажа и 183 пассажира, самолет отбуксировали на стоянку.

В пресс-службе добавили, что аэропорт Уфы работает штатно, ограничений на прием и выпуск воздушных судов не вводили.

Теги: самолет, «Победа»
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