В Москве умер писатель и переводчик Евгений Витковский

В Москве на 70-м году жизни скончался писатель и переводчик Евгений Витковский. Об этом сообщила его супруга Ольга Кольцова на своей странице в Facebook.

Как ранее писала Кольцова, Витковский находился в Боткинской больнице и был введен в состояние медикаментозной комы.

Евгений Витковский родился 18 июня 1950 года в Москве. В 1971 году окончил Московский государственный университет Ломоносова.

За время своего творчества опубликовал множество поэтических переводов с разных языков произведений Оскара Уайльда, Джона Мильтона, Джона Китса, Редьярда Киплинга, Теодора Крамера, Йоста ван ден Вондела, Константейна Хёйгенса и других. Подготовил к печати и издал четырехтомную антологию поэзии русского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», трехтомное собрание сочинений Георгия Иванова, двухтомник Ивана Елагина, собрание сочинений Арсения Несмелова, неоднократно составлял и комментировал издания зарубежных поэтов. Витковский также известен как писатель-фантаст, написал трехтомный роман «Павел II» и несколько его продолжений.

В 2014 году Евгений Витковский был удостоен международной премии «Серебряный век». С 1983 года являлся членом Союза писателей.