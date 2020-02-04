В Петербурге умерла бывший главный редактор «Ленфильма» Фрижетта Гукасян

В ночь на 2 февраля в Петербурге умерла бывший главный редактор киностудии «Ленфильм», заслуженный деятель искусств России Фрижетта Гукасян. Об этом сообщается на сайте киностудии.

Фрижетта Гукасян окончила ВГИК в 1954 году, после чего сразу же начала работать на студии «Леннаучфильм», через четыре года перешла в «Ленфильм», где 1960-1990-е годы была главным редактором. Ее фамилия в качестве редактора упомянута в таких фильмах как «Донская повесть», «Три толстяка», «Ася», «Король Лир», «Чужие письма», «Собачьи сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита».

Кроме того, Гукасян преподавала основы редактирования в Ленинградском институте имени Крупской.

Прощание с умершей пройдет в первом павильоне студии «Ленфильм». О времени и дате будет известно позднее.