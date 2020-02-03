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TCL Communication прекратит производство смартфонов BlackBerry

Фото: BlackBerryMobile / Facebook

Китайская компания TCL Communication, имеющая лицензию на производство смартфонов под брендом BlackBerry, с 31 августа 2020 года прекратит их выпуск и продажу. Об этом сообщает BlackBerry в Twitter.

«TCL Communication не имеет никаких дальнейших прав на разработку, производство или продажу любых новых мобильных устройств BlackBerry», — утверждается в сообщении.

Однако TCL Communication будет продолжать оказывать поддержку уже выпущенных смартфонов, включая обслуживание клиентов и гарантийное обслуживание до 31 августа 2022 года.

Сама BlackBerry объявила о прекращении производства собственных смартфонов в 2016 году и решила сосредоточиться на разработке софта. Причиной для этого BlackBerry назвала провал последней попытки использовать программное обеспечение Android для стимуляции интереса потребителей. Как пишет CNET, CL Communication заключила соглашение с BlackBerry в декабре 2016 года, а первый смартфон в линейке KEYone вышел в 2017 году.

Теги: BlackBerry, смартфоны
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