Чубайс напомнил о выходе «Роснано» из проекта создания циклотрона

Циклотрон (Фото: Полина Погребицкая / urfu.ru)

Глава российской компании «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал информацию о том, что он отказался от контроля за созданием циклотронного комплекса на Урале. Об этом он написал в Facebook.

«С некоторым изумлением читаю заголовок в РБК «Чубайс отказался от контроля за созданием циклотрона на Урале». До сих пор мне казалось, что невозможно отказаться о того, чем ты заниматься в принципе не можешь», — написал Чубайс. Ранее материал с таким заголовком опубликовал «РБК-Екатеринбург», однако позже заголовок был изменен: «Чубайс не следит за созданием циклотрона на Урале».

«РБК-Екатеринбург» писал, что Чубайс перестал следить за созданием циклотронного комплекса на Урале после выхода «Роснано» из федеральной сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи». В публикации отмечалось, что «Роснано», УрФУ и правительство Свердловской области подписали соглашение о производстве изотопов в 2016 году. Первые изотопы должны были выпустить в 2017 году, но сроки неоднократно сдвигались.Чубайс в разговоре с изданием указал, что сейчас работает томограф на радиофармпрепаратах, поставляемых с построенного циклотрона. «Насколько я знаю, идет сейчас строительство нового циклотрона. Этот проект реализуется уже без участия «Роснано», поэтому мне трудно оценивать сдвиги по срокам», — приводит «РБК-Екатеринбург» слова Чубайса.

Как объяснил Чубайс в Facebook, согласно договору, подписанному «Роснано» и УрФУ, циклотрон должен был быть введен в эксплуатацию до конца 2017 года, однако сроки сдвинулись. «В 2018 году мы успешно вышли из проекта и, естественно, потеряли все права на участие и контроль», — заключил он. Именно этот факт, по словам Чубайса, противоречит утверждению «РБК-Екатеринбург» о том, что он «отказался от контроля за созданием циклотрона».