Фигуранта дела об обрушении в Новосибирске отправили под домашний арест

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Советский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест организатора вечеринки, которая проходила в здании, где ранее рухнула крыша. Об этом сообщается на сайте суда.

«Подозреваемому Шматову А.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Против организатора возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека). Разрешения на проведение массового мероприятия у организаторов не было. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат СК России.

Обрушение крыши в пристройке к кафе в Новосибирске произошло рано утром 2 февраля. В результате погиб один человек, еще четверо получили травмы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Здание, крыша которого рухнула, служило раздевалкой. Наиболее вероятной причиной обрушения стало превышение предельно допустимой нагрузки из-за скопившегося на крыше снега.